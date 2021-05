Ceuta : retour au Maroc pour des dizaines de migrants

A la frontière de Ceuta en Espagne, des dizaines de personnes venues à la nage, font la queue pour retourner au Maroc.

En début de semaine, près de 8000 personnes, principalement des jeunes hommes et adolescents se sont retrouvés sur les plages de l’enclave espagnole, après avoir effectué la traversée.

Leur objectif, trouver du travail et échapper aux conditions de vie marocaines aggravées par la Covid-19.

Cette semaine les tensions entre l’Espagne et le Maroc se sont sans aucun doute intensifiées.

Le gouvernement espagnol a accusé le Maroc de chantage après que le pays ait permis à 8000 personnes d’atteindre la Ceuta.

Cette décision marocaine intervenait en effet quelques temps après que l’Espagne ait choisi de fournir un traitement médical au leader du mouvement indépendantiste du Sahara occidental, qui souffre de Covid-19

Selon les analystes, le Maroc a tenté d’exercer une pression diplomatique sur l’Espagne pour qu’elle reconnaissance sa souveraineté sur cette région.

Amnesty international a déclaré "Les demandeurs d'asile et les migrants sont utilisés comme des pions dans un jeu politique entre le Maroc et l'Espagne. L'organisation estime qu'"environ 2 000 enfants non accompagnés" sont entrés à Ceuta cette semaine en provenance du Maroc.