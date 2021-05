Sénégal : le Sommet de Paris sur les économies africaines fait débat

Le sommet sur la recherché des moyens à même d’aider à la relance des économies africaines victime des affres du coronavirus est loin de passer comme lettre à la poste.

Pour le Sénégalais Khadim Bamba Diagne, économiste, expert en marchés financiers et professeur d'université, ‘’ c'est juste la France-Afrique qu'ils veulent remettre en place en utilisant d'autres arguments, d'autres stratégies et que les pays africains. Il regrette que des présidents africains acceptent cette invitation. Avant d’ajouter, '' je pense que le peuple ne sera jamais d'accord avec cette façon de faire qu'on avait dépassé depuis les années 1990. Mais malheureusement, la France a mis en place une autre stratégie pour contrecarrer la Chine, pour contrecarrer la Turquie, donc elle utilise les présidents comme dérivation."

L’analyste plaide donc pour une solution africaine aux maux qui plombent son décollage économique.

" Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est la France qui doit résoudre le problème (financier), parfois, c'est difficile à comprendre. C'est juste que les gens pensent que c'est une culture pour les pays africains, surtout les pays africains francophones, de penser qu'ils ont toujours les problèmes et que la France a toujours les solutions.", affirme Khadim Bamba Diagne.

L’idée consiste donc selon le Sénégalais, à couper le cordon ombilical à travers la fin de la dépendance aux prêts de l’occident.

"Mais je pense que le crédit que la France nous accorde est assorti de conditions. On vous donne de l'argent et en retour, ce sont nos entreprises qui vont gagner les marchés et donc parfois avec des stratégies pour tuer votre secteur privé national et aussi permettre à l'état d'être dépendant de la France. Parce que si vous devez de l'argent à la France, vous dépendez de la France et en permanence, on exploite de manière très intelligente les pays africains au détriment du secteur privé local. ", explique-t-il.

A Dakar, un coin du voile du sentiment anti-français a été dévoilé lors des émeutes de l’affaire dite Ousmane Sonko. Plusieurs intérêts français avaient été visés par les manifestants.