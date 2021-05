RDC : la douzième épidémie d'Ebola éradiquée

Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo déclare officiellement la fin de la douzième épidémie d’Ebola.

Près de trois mois après sa "résurgence" au Nord-Kivu, la maladie à virus Ebola a été éradiquée grâce à l'utilisation d'un vaccin.

Le vaccin rVSV-ZEBOV fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharpe and Dohme (MSD) a été utilisé pour prévenir la propagation de cette douzième épidémie.

L'Organisation mondiale de la santé l’ayant élevé au rang d'urgence, par crainte qu'elle ne se propage "Quatre zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affecté avec un total de douze cas dont six décès soit une létalité de 50% et six survivants. "

Le virus Ebola se transmet principalement par fluides corporels. Ses principaux symptômes comprenant fièvre, vomissements, saignements et diarrhée.

La plus grande épidémie a eu lieu entre 2013 et 16, et a fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest.

Malgré l'annonce, le gouvernement de la RDC a exhorté la population à rester vigilante et à garder le contact avec les équipes de "surveillance"

Ces dernières continueront de travailler avec les autorités sanitaires locales au Nord-Kivu.

Le pays lutte également contre la pandémie de coronavirus, mais la campagne de vaccination peine à attirer la population.