Shamier Anderson à l'affiche de "City of Lies"

Johnny Depp et Forest Whitaker, deux stars du cinéma américain, sont réunies dans le film "City of Lies" pour tenter de démêler les meurtres des rappeurs Notorious B.I.G et 2Pac. Shamier Anderson, lui, joue David Mack, un officier de police corrompu. L’acteur canadien a pris son rôle très à cœur, qualifiant même l’expérience de "voyage tumultueux".

"Mack est un vrai mec. Et il est toujours en vie aujourd’hui. Quand j'ai fait des recherches sur lui, j’ai trouvé deux points de vue différents. Il y avait les dossiers et l’enquête et le crime, le braquage de banque commis par Mac. Ce qui a été difficile pour moi en tant qu'acteur, c'était de trouver sa vraie personnalité, vous savez, qui Mac était réellement au fond de lui. Je savais qu'il avait été athlète à un moment donné, à l’Université de l’Iowa. Mais je devais décrypter le facteur humain, car le film ne mettait en avant qu'une facette de Mac. Donc, en tant qu'acteur, j’ai dû faire des recherches, comprendre ses motivations et me questionner. Je pense, pour être honnête, que c'est systémique. Cela fait partie du racisme systémique auquel les hommes noirs sont confrontés aux Etats Unis, qui dicte leurs choix, vous savez, l’état primitif contre l'éducation", raconte Shamier Anderson.

Réalisé par Brad Furman, le long métrage "City of Lies" est une adaptation du roman biographique LAbyrinth de Randall Sullivan (2002). Pour Shamier Anderson, il était primordial de coller à la peau de son personnage et d’en révéler toutes les facettes. Une performance difficile.

"L'élément qui état très important que l'on voit dans le film était le fait que Mac était affilié au gang des Bloods de Compton. Et je devais m'assurer que cet aspect était bien présent. Mac était un être humain intelligent qui utilisait ses superpouvoirs pour faire le mal. Et c'est ce qui le rend super intéressant. Normalement, dans un film, on ne se met pas dans la peau d’un personnage en disant qu’il est méchant ou qu’il veut être méchant. Mais je pense que Mac, il savait qu’il l’était et qu'il aimait ça. Il était ouvert et honnête sur ce sujet et n’avait aucun remords", explique l'acteur canadien.

"City of Lies" devait initialement arriver sur les écrans américains en 2018, mais les déboires judiciaires de Johnny Depp notamment ont repoussé sa sortie. Elle a finalement eu lieu en mars dernier aux Etats-Unis."City of Lies" est désormais disponible sur les plateformes VOD.