L'ACP et l'UE renforcent leur coopération

L'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union Européenne ont signé un nouvel accord de collaboration venant remplacer les accords de Cotonou.

L'ACP et l'UE ont officiellement conclu ce mardi les négociations sur leur nouvel accord de partenariat. Un traité de coopération qui arrive en avance puisque celui-ci ne devrait pas être signé avant le second semestre de cette année, mais le cadre de la collaboration entre les deux organisations internationales est déjà sur papier.

"Le nouvel accord modernise et approfondit le partenariat entre l'UE et les 79 membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique", a déclaré la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux Jutta Urpilainen, lors d'une conférence de presse. "Ensemble, nous formons une population de 1,5 milliard de personnes et nous représentons plus de la moitié des sièges aux Nations unies".

"Nous avons convenu d'un objectif commun, à savoir favoriser un développement économique politique et social. Nous avons convenu de la nécessité d'améliorer le bien-être social des citoyens dans nos pays et dans le monde" a de son côté ajouté Robert Dussey, Ministre des Affaires étrangères du Togo.

La signature de ce nouvel accord, aboutissement de deux ans de négociations devrait proposer une nouvelle approche régionale adaptée aux besoins de chaque région pour les vingt prochaines années. Un texte qui viendra remplacer l'accord de Cotonou signé en 2000 avec toujours le même objectif: favoriser l'intégration régionale, tout en mettant l'accent sur les droits humains, la paix et la sécurité.