Dotée d'un exécutif, la Libye attire l'Europe

Tripoli attire l'Europe. Le président du Conseil européen, Charles Michel, était en visite dimanche en Libye. Cette visite fait suite à celle des chefs de la diplomatie française, allemande et italienne, qui se sont rendus à Tripoli le 25 mars.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a rencontré dimanche en Libye le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah et a affirmé le soutien de l'Union européenne à ce pays de l'Afrique du Nord : nous sommes prêts à nous engager et à accroître notre engagement, pour la reprise économique et la gouvernance, la sécurité et la stabilisation fondées sur l'État de droit, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et, bien sûr, la migration. Ce sont des domaines dans lesquels l'UE peut apporter son expertise.

La Libye vient de se doter, au terme des plusieurs mois de négociations, d'un exécutif unifié chargé de mener la transition jusqu'à des élections nationales fin décembre. Le président du Conseil européen a aussi annoncé le retour dans les prochaines semaines de l'ambassadeur de l'UE dans la capitale libyenne et appelé au départ des troupes extérieures qui appuient le combat en Libye selon l'ONU.

Vous avez créé une opportunité de reconstruire votre pays, mais il y a une condition préalable : tous les combattants et les troupes étrangères doivent quitter le pays. La mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le respect de l'embargo des Nations unies sur les armes seront également cruciaux dans ce processus.

Le Premier, ministre grec, Kyriakos Mitsotakis est attendu mardi à Tripoli pour rouvrir l'ambassade de Grèce. Sa visite coïncide avec celle du nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi, depuis la formation du nouveau gouvernement de transition.