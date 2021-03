Le blocus du canal de Suez perturbe le commerce maritime international

Alors que le sauvetage de l’Ever Given est toujours en cours en Egypte, la fermeture du canal de Suez empêcherait plus de 9 milliards de dollars US de marchandises de transiter chaque jour.

Le porte-conteneur taïwannais qui bloque le passage du Canal de suez perturbe le trafic de marchandises dans la mer Méditerranée et dans la mer rouge.

En temps normal, ce sont près de 4 millions de tonnes de marchandises qui traversent le canal quotidiennement et qui sont de fait bloqué depuis la nuit du mardi 23 mars.

Une prolongation de l’arrêt de la navigation aurait de graves répercussions économiques pour l’Égypte.

Car près de 30% du volume des conteneurs maritimes dans le monde transite par le canal de Suez.

Certains armateurs évoquent la perspective de déviation pour passer par le cap d’espérance, mais le contournement de l’Afrique rallongerait les délais pour l’acheminement des marchandises par voie maritime d’une à deux semaines maximum.

D’ordinaire, le canal de suez qui assure le passage de 10 % du commerce maritime international,

permet effectivement de réduire les distances.

Une mission complexe est en cours pour libérer le navire de 400 mètres de long en travers du canal.

Le porte conteneur est l'un des plus grands du monde, et pèse plus de 200 000 tonnes.

Le président de l'autorité égyptienne qui gère canal de Suez a déclaré aux médias que, malgré le blocus, certaines cargaisons ont pu être acheminées vers le sud, ajoutant que les efforts visant à libérer l'"Ever Given" afin de libérer le trafic se poursuivront.