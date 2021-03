Bénin : une fresque géante sur le lac de Nokoué

Entre les pirogues qui naviguent autour des centaines de cabanes sur pilotis du lac de Nokoué, dans le sud-est du Bénin, une peinture géante prend forme sur un îlot de terre.

Sur ces images de drone, l'oeuvre de l'artiste français Saype, il a mis plus de trois heures afin de réussir cette oeuvre devant les regards admiratifs des pêcheurs, vendeuses de poissons et gamins du lac.

Avec son pistolet à peinture, l'artiste Saype à transformer une aire de jeux de la cité lacustre de Ganvié en oeuvre d'art. Une joie pour les habitants de Ganvié, qui saluent l'image de fraternité, de paix et d'amitié. Au fil de ses incessants mouvements vers des sceaux à peinture, le gazon sur lequel il projette de la peinture se transforme.

Parties du Champs de Mars à Paris, l'artiste a transporté ses peintures au quatre coins du Monde, de Berlin à Genève en passant par Ouagadougou, Yamoussoukro, Turin, Istanbul et Cape Town le Bénin est la dixième étape. Cette œuvre fait partie d'un projet bien plus large, celui de créer symboliquement "la plus grande chaîne humaine au monde".