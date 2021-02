Sénégal : Macky Sall vacciné contre le Covid-19

Au Sénégal, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit, et c'est au tour du président Macky Sall de recevoir une dose du vaccin chinois Sinopharm. L'injection s'est déroulée au palais présidentiel devant les caméras, pour convaincre les Sénégalais de suivre son exemple.

'' Il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins. Ces théories ne se sont pas développées seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Mais je voudrais rassurer et dire qu’il n’a pas été facile de trouver des vaccins. Très peu de pays africains ont aujourd’hui cette possibilité de se faire vacciner. Il a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là '', a déclaré le chef de l'Etat.

Cette campagne de vaccination vise en premier lieu environ 20 000 personnels de santé ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans. Selon des données de l'université américaine John Hopkins, qui répertorie les cas de coronavirus dans le monde, le Sénégal compterait plus de 33 000 cas et plus de 800 décès dus au Covid-19.