Le Zimbabwe a commencé la vaccination de ses soignants

Le Zimbabwe a commencé jeudi à vacciner ses travailleurs de la santé alors que le pays met en place son programme de vaccination contre la Covid-19. Ces 200 000 doses du vaccin Sinopharm constituent l'une des premières expéditions de vaccins de la Chine vers l'Afrique, après les livraisons à l'Égypte et à la Guinée équatoriale. . Ces vaccins chinois ne sont qu'une partie des millions nécessaires au Zimbabwe pour vacciner 10 millions de personnes, représentant 60 % de la population du pays, afin d'obtenir une immunité collective, selon les responsables de la santé. Au 18 février, le Zimbabwe avait recensé 35 423 cas, pour 1 418 décès, contre un peu plus de 10 000 cas et 277 décès au début décembre.