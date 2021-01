Le Mozambique reçoit le soutien de l'UE

Recueillir le plus d'information possible et comprendre comment l'Union européenne peut aider le Mozambique face à l'insécurité dans la province de Cabo Delgado, ce sont les objectifs de la visite du ministre portugais des affaires étrangères à Maputo au Mozambique.

Augusto Santos Silva a rencontré mardi son homologue mozambicaine Verónica Macamo. Elle a salué l'intérêt des Européens pour son pays et révélé que 100 millions d'euros de l'Union européenne sont déjà arrivés au Mozambique dans la lutte contre le Covid-19.

_Nous saluons l’intérêt que porte l'Union européenne à notre pays, et nous souhaitons une amélioration des relations entre le Mozambique et l'Union européenne. Mais surtout, nous voudrions remercier l'UE de se rendre disponible à soutenir le Mozambique explique _Verónica Macamo.

L'UE, de son côté entend accélérer ce soutien à ce pays où les attaques terroristes se sont intensifiées en 2019, et ont causé la mort d'au moins 2.000 personnes et un demi-millier de personnes déplacées.