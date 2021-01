L'Algérie multiplie les gestes de solidarité envers la Tunisie

L'Algérie va partager avec la Tunisie ses doses de vaccin contre le Covid-19. L'information a été donnée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

L'Algérie a déjà passé commande pour deux lots de vaccin, l'un auprès de la Russie et l'autre auprès de la Chine, deux alliées de longue date. L'arrivée du premier lot du vaccin russe est programmée d'ici la fin du mois, a dû préciser mercredi le ministre algérien de la Santé, à la suite de déclarations officielles selon lesquelles il était attendu en début de semaine.

"L'Algérie n'a pas encore acquis les vaccins, mais dès leur réception, elle va les partager avec la Tunisie, c'est un engagement fort de l'Algérie pour la fraternité entre nos deux pays".

La Tunisie, qui a changé deux fois de ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, a annoncé une campagne de vaccination pour le deuxième trimestre 2021, et multiplié les contacts diplomatiques pour acquérir le vaccin. L'américano-allemand Pfizer/BioNTech a déjà reçu une autorisation de commercialisation sur le marché tunisien. Tunis a commandé deux millions de doses, dont les premiers lots sont attendus au deuxième trimestre 2021. Des concertations sont en cours avec la partie russe pour l'acquisition du Spoutnik V, selon le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi.

Un nouveau geste de solidarité de l'Algérie envers la Tunisie saluée par la presse algérienne. En février 2020, le président Abdelmadjid Tebboune annonçait un dépôt de 150 millions de dollars de la banque algérienne auprès de la banque centrale tunisienne.

L'Algérie a enregistré depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus plus de 100.000 cas de contamination, dont plus de 2.800 décès, quant à la Tunisie, elle comptabilise plus de 168.000 cas dont plus de 5.100 décès depuis le début de la propagation du virus.