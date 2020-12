Le Soudan retiré de la liste noire américaine

Les Soudanais optimistes face à la décision des États-Unis de les retirer de leur liste noire des États qui soutiennent le terrorisme.

Sur le marché de Khartoum, les passants ont applaudi la décision américaine annoncé lundi d’accueillir leur pays de nouveau sur la scène internationale.

"En tant que Soudanais, je me sentais vraiment, vraiment bien, cette décision va contribuer à relancer l'économie soudanaise. En retirant le Soudan de la liste noire des États qui parrainent le terrorisme, il y aura de nombreux investissements, et de nombreuses entreprises américaines et autres qui ne pouvaient pas opérer ici pourront désormais le faire, et l'économie soudanaise bénéficiera de la présence de ces entreprises" déclare Ali Adam Hamed Abouna, journaliste sportif.

Pendant près de trois décennies, les Etats-Unis ont mis le Soudan sur liste noire pour avoir abrité des militants islamistes.

La décision de lundi ouvre la voie à l'aide, à l’allègement de la dette et aux investissements pour un pays qui traverse une transition politique difficile et qui lutte contre une grave crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19.