Liberia : le "oui" en tête du référendum

Selon les résultats provisoires publiés mardi par la commission électorale nationale au Liberia, le « oui » l’a emporté dans les 5 comtés où le dépouillement a pris fin à l’issue du référendum du 8 décembre. Si la tendance se confirme dans les 10 autres comtés, la double nationalité et la réduction du mandat présidentiel, de 6 à 5 ans, voulues par Georges Weah deviendront effectives.

Une certitude, le président libérien pourrait subir un revers au sénat. Aux sénatoriales du 8 décembre en effet, sur les sept comtés entièrement dépouillés, l'opposition en remporte quatre, contre deux pour la formation de l’ex star du ballon rond et un pour un candidat indépendant, selon l’autorité électorale. L'opposition enregistre une victoire hautement symbolique dans le comté de Montserrado, le plus peuplé du pays et qui comprend la capitale Monrovia.

Dans le fief électoral historique de George Weah, c'est l'un de ses adversaires les plus farouches, le sénateur Darius Dillon, qui est reconduit, avec 61% des voix, selon la commission électorale.

Pour des analystes, c’est un message envoyé au président qui peine à honorer ses promesses de campagne. Notamment sur le plan économique. Weah est par ailleurs accusé de vouloir remettre les compteurs de son pays à zéro afin de briguer un troisième mandat le moment venu. Les principaux partis d'opposition avaient appelé à boycotter le référendum.