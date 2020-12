Oualidia produit les meilleures huîtres du Maroc

C'est avec dextérité qu'Ahmed Chaib et Mounir Abdelaal manient et dégustent les huîtres de ce restaurant. Un moment de bonheur que les deux hommes s'offrent à chacune de leur visite dans la ville d'Oualidia.

Il est impossible de venir à Oualidia sans manger d'huîtres, il y a plusieurs personnes qui viennent ici par exemple toutes les deux semaines uniquement pour manger des huîtres. Le goût des huîtres de Oualidia est très particulier, en plus, le prix est raisonnable pour tous les consommateurs explique Mounir Abdelaal.

La ville de Oualidia au Maroc est connue pour sa culture d'huîtres depuis 1950. Entre septembre et janvier, 2 millions de naissains d'huîtres sont importés par l'entreprise de Saidi, un ostréiculteur de la région. Commence alors une longue période d'immersion dans la lagune de six mois. Les huîtres sont ensuite contrôlées périodiquement et nettoyées si nécessaire. Elles resteront dans l'eau jusqu'à trois ans avant toute consommation.

Les caractéristiques de la lagune qui contribuent à la qualité et au goût particulier des huîtres Oualidia par rapport aux autres huîtres du Maroc, sont l'eau douce, un sol fertile et des minéraux abondants. Cela donne une couleur spéciale et un goût particulier et frais des huîtres par rapport à d'autres endroits soutient Abdeljabbar Hassoune responsable de la production dans la ferme de Saidi.

Environ 300 tonnes d'huîtres sont produites à Oualidia chaque année et la ferme de Saidi produit plus de la moitié un tiers de sa production est ensuite exportée en Russie, et vers la France. La production d’huîtres dans la ville d'Oualidia génère près de 900 000 dollars américains par an. À ce jour 17 fermes sont actives à Oualidia et Dakhla et emploient plus de 200 personnes.