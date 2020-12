Mali : Trois bases françaises visées par des attaques

Les bases de l'armée française situées à Kidal, Gao et Ménaka dans le nord du Mali ont été visées par des tirs de roquettes et d'obus lundi. Très peu de dégâts matériels et aucune victime à déplorer selon le porte-parole de l’armée française, Thomas Romiguier.

Seule la base de la Minusma à Kidal a subi quelques dommages, cette base est située à proximité du camp français. Une source au sein de la mission des Nations unies à Kidal a fait état d’une dizaine d’obus. L'attaque a été revendiquée par la branche sahélienne d’Al-Qaida. Les Nations unies ont condamné cette attaque. L’armée française a tué le chef militaire de la branche sahélienne d’Al Qaïda, le Malien Bah ag Moussa, au cours d’une opération aéroportée le 10 novembre dernier.

Plusieurs attaques terroristes, revendiquées par al-Qaïda au Maghreb islamique, ont visé simultanément la force française Barkhane ce lundi matin, dans le nord du Mali. Depuis 2012, le Nord malien est l’un des foyers des violences et des agissements djihadistes que connaît le pays, malgré l’engagement de forces onusiennes et françaises.