Le Sénégal, "pays modèle" dans sa gestion de la crise du coronavirus

Le Sénégal a été plutôt épargné par la crise de la Covid-19. Le pays a enregistré peu de cas et actuellement, sur les 15 régions que compte le Sénégal, six ne rapportent plus aucune contamination. Le gouvernement a adopté une série de mesures dès l’apparition du virus en mars. Sa bonne gestion de la pandémie a été saluée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Très tôt, depuis le sommet de l'Etat, le personnel de santé, il y a eu des stratégies qui ont été très rapidement mises en place, en termes de capacité de prise en charge, de détection rapide, d'avoir des tests de laboratoire dans les 24 heures, de pouvoir isoler les cas-contacts, de pouvoir développer des centres de prise en charge, mais également cette activité de communication avec les populations qui - même si maintenant, on constate un relâchement - à un moment vraiment se sont impliquées dans les mesures barrières", explique le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre sénégalais des opérations d'urgence sanitaire.

Les experts de la santé sénégalais mettent cependant en garde contre une interprétation trop optimiste de la situation virale dans le pays et un relâchement dans les gestes barrières.

"C'est un peu le revers des résultats que nous avons, parce que la population pense que la maladie est finie et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Europe, aux Etats-Unis, avec cette fameuse deuxième vague pour laquelle nous ne pouvons pas dire que cela ne nous arrivera pas, donc nous continuons à insister auprès des populations dans nos communications pour le respect de ces mesures barrières", explique le e Dr Abdoulaye Bousso.

Le Sénégal a enregistré à ce jour quelque 16 000 cas de coronavirus et 331 décès. Certains experts mettent en avant un niveau élevé d’immunité collective qui pourrait expliquer le faible taux de cas de Covid-19 dans le pays.