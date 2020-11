Les délégués se mettent d'accord pour des élections libres

Les Libyens se sont mis d'accord sur un plan visant à organiser des élections libres dans un délai de 18 mois.

Un nouveau pas en avant dans le règlement du conflit qui oppose depuis 2014 le gouvernement d'accord national basé à Tripoli et une assemblée législative soutenue par le militaire Khalifa Haftar. Les pourparlers menés à Tunis sous l'égide des Nations Unies ont permis mercredi aux délégués de toute la Libye de se mettre d'accord sur la tenue d'élections dans les prochains mois.

"Les participants ont défini des étapes claires pour parvenir à ces élections. Y compris un accord sur une base constitutionnelle", s'est félicitée Stephanie Williams, représentante des Nations Unies. Selon le processus qu'ils ont décrit, les élections auront lieu dans un délai maximum de 18 mois".

Des élections présidentielles et parlementaires avant mai 2022

Les délégués libyens ont désormais un calendrier chargé : ils vont devoir valider une feuille de route afin de mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libres. Ils doivent également poursuivre les négociations militaires et valider l'accord de cessez le feu historique conclu en octobre dernier.