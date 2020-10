Colère au Nigéria après la découverte de vivres cachées aux habitants

Une foule inarrêtable, animé par une vive colère. A Jos, dans le centre du Nigéria, plusieurs milliers de personnes ont mis à sac un entrepôt du gouvernement ce samedi. La raison de ce déchaînement: une découverte. Et celle-ci est de taille. Des sacs de nourriture, par milliers destinés à être distribués pendant le confinement mis en place dans le pays, après l'arrivée de la pandémie de Covid-19.

Alors que de nombreuses personnes ont soufferts, la découverte de ces réserves de nourriture ne passe pas.

"On est arrivé et les gens disaient "Ils ont stocké de la nourriture". Alors nous sommes venus ici pour voir, et on a vu de nombreuses personnes porter de la nourriture. Pendant le confinement, ils étaient juste en train de cacher cette nourriture. Ça te fait réfléchir sur le genre de gouvernement que l'on a. On a souffert et pleins de gens sont morts de faim!" Mafeng Pam, une habitante de Jos.

Une découverte qui ne fait qu'attiser la colère contre le gouvernement. Depuis le 8 octobre, le Nigéria connaît de grandes manifestations qui dénoncent les exactions des forces de sécurité et le manque d'actions du gouvernement incapable de répondre aux problèmes des nigérians.