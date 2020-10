La médiation de la CEDEAO, un echec selon l'opposition

La Côte d’Ivoire s’enfonce dans une crise pré-électorale alors que l’opposition appelle à une facilitation internationale.

Ce mercredi l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan a qualifié "d’échec" la médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et s'est prononcé pour une intensification des désobéissances civiles.

"Contrairement à nos aspirations et à nos attentes que la CEDEAO pourrait nous permettre d'avancer, cette mission a marqué une sorte d'impuissance face aux revendications de l'opposition et à amener le gouvernement, le chef de l'Etat et sa coalition politique à faire des concessions."

Médiation de la CEDEAO

En début de semaine l'organisation régionale avait appelé à des pourparlers entre le pouvoir et l’opposition pour apaiser les tensions et renoncer au boycott des élections.

"Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture à la négociation et à la facilitation internationale. Nous voulons réaffirmer que nous ne serons ouverts à ces négociations que dans un cadre de facilitation internationale", devait déclarer Pascal Affi N'Guessan.

Violences meurtrières

Le pays sombre de plus en plus dans la violence alors que sept personnes sont mortes dans des affrontements inter-communautaires à dix jours du scrutin. Les craintes de nouvelles violences meurtrières sont grandes, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara. Survenant après une décennie de tensions qui avaient coupé le pays en deux, elle avait fait 3.000 morts.

Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle du 31 octobre, à laquelle le président Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat vivement contesté par ses opposants.