Une campagne de sensibilisation pour enrayer la montée du covid-19

A Tripoli, le ce**ntre national de lutte contre la maladie (CDC) est en alerte. Même s'il est difficile de connaître l’étendue précise de la pandémie dans un pays qui ne s'est toujours pas relevé de la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, les autorités notent une progression constante des cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines. **

Pour l'heure, sur les 7 millions de Libyens, on dénombre officiellement 31 000 cas avérés et 491 décès. Pour enrayer cette nouvelle vague, les employés sanitaires multiplient du coup les campagnes de sensibilisation auprès de la population :_"l'habituelle poignée de main a contribué à la diffusion du virus. Même si cela fait partie de nos coutumes et de nos traditions les gens commencent enfin à comprendre qu'il faut éviter de la faire", _raconte un employé.

L'état catastrophique de l'économie du pays a sans doute participé aussi à la multiplication des cas... Les Libyens, en grande majorité privés d'eau et d''électricité, n'ont pas pu respecter correctement le confinement : _"La situation est très compliquée, _ explique un habitant de Tripoli. On se retrouve exposé parce qu'on manque de tout... On est obligé de sortir de chez nous alors qu'on connaît très bien les risques et qu'on n'a même pas de masque pour se protéger."

Les mesures de prévention sont en effet très coûteuses. Le prix des masques a été multiplié par dix et celui des gants et des désinfectants a presque doublé.