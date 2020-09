Le Kenya se souvient de Chadwick Boseman, le roi de "Black Panther"

L'émoi est encore palpable à travers le monde, après l'annonce de la mort à seulement 43 ans de Chadwick Boseman, victime d'un cancer du côlon.

Connu du grand public pour son rôle de T'Challa dans le film Black Panther, l’acteur a incarné à l’écran plusieurs icônes noires, comme James Brown et Jackie Robinson, inspirant profondément la communauté noire et africaine.

Grace Kahaki, réalisatrice, pleure l'acteur :

"J'ai l'impression que nous avons subi une si grande perte parce que nous étions si fiers, nous étions si fiers que ce super-héros vienne nous représenter en tant que noirs et on se disait, wow, tout d'un coup tout le monde est heureux d'embrasser son Africanité et sa couleur de peau... je ne pense pas qu'un autre acteur (que Chadwick Boseman) aurait pu incarner ce rôle".

Patrick Wanjohi, cinéaste explique que Chadwick avait changé la donne au cinéma :

"Je dirais qu'il est le symbole d'une histoire africaine positive. Chadwick a accepté le rôle de T'challa dans Black Panther, ça a changé la narrative sur les histoires africaines toujours négatives".

Chadwick Boseman n'avait jamais communiqué sur son combat contre la maladie

Durant les quatre dernières années de sa vie, il aura enchaîné huit films, dont le dernier, produit par Denzel Washington, sera diffusé sur Netflix cet automne.