Ouganda : La lente conversion des buveurs de thé à la culture du café

La consommation de café a toujours été faible en Ouganda même s'il en est le 2e producteur en Afrique, après l'Ethiopie.

Connu comme un pays de buveurs de thé, de plus en plus de jeunes sont attirés par la culture du café. Et sa consommation engendre une nouvelle industrie.

Dans la capitale Kampala, les bars à café sont de plus en plus courants.

"Pour les Ougandais, il s'agit simplement de leur présenter le café de manière à ce qu'ils puissent l'apprécier de différentes façons ", déclare Joyce Ochwo, directrice d'Endiro Coffee.

Plus d'un demi-million d'agriculteurs dépendent de la production de café. Entre 2015 et 2018, les exportations ont augmenté de 17 % pour atteindre 4,17 millions de sacs. Selon un rapport du gouvernement, ce commerce aura rapporté 416,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2018-19.

Boisson connotée

Mais dans l'imaginaire populaire, cette boisson a longtemps été connotée. Ce que nous explique Gerald Katabazi, fondateur de Volcano Coffee :

"Le café traditionnel était associé à l'homme blanc. Et aussi comme produit pour riches. Certainement à cause des mythes passés et de nos expériences avec le colonisateur britannique".

Utilisant le modèle du café-kiosque pour augmenter la consommation domestique de café, Volcano Coffee a créé une académie pour former de nouvelles générations de baristas. Une fois diplômés, ils sont encouragés à mettre en place des kiosques pour promouvoir la consommation locale de café.

"Beaucoup de gens exportent du café parce qu'on en boit pas ici. Mais nous sommes des baristas formés pour inspirer les gens à fabriquer de bons produits. Pour que les gens apprennent à l'apprécier."

Pour les producteurs locaux, si les exportations rapportent des sommes énormes aux pays, il est également impératif de développer un marché intérieur à l'abri de bouleversements mondiaux comme la pandémie de COVID-19.