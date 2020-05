Afrique : le confinement profite au e-commerce [Business Africa]

La pandémie actuelle de coronavirus profite à certaines activités comme le e-commerce qui connaît un boom depuis le début de cette crise sanitaire.

Des produits alimentaires de base, aux grands matériaux tout y passe. Les entreprises de commerce en ligne ont le vent en poupe depuis que la pandémie de coronavirus a réduit les mouvements des personnes et même des biens.

Des centaines de sociétés ont été créées et d’autres ont vu leur chiffre d’affaire grimper de manière exponentielle. L’activité qui a progressé de manière significative au cours de ces dernières années reste tout de même confrontée à de nombreux obstacles.

ça va être peut-être des accompagnements avec exonération sur certaines choses qui sont faites, en leur mettant par une plateforme en ligne par exemple, ou eles n'ont pas besoin forcémment de se déplacer.

Nous recevons pour cette édition, Nelson CISHUGI qui nous rejoint depuis Brazzaville au Congo. Il est le fondateur de Lopango, plateforme qui permet d’accéder gratuitement à Internet. Il est par ailleurs, créateur de solutions web et mobile.

Il explique le succès du commerce en ligne en Afrique et revient sur les moyens et un cadre juridique à mettre en place pour une plus grande couverture après la pandémie de coronavirus.