Guinée : le Fndc se prépare à défier les autorités [Morning Call]

En Guinée, le FNDC, le mouvement national anti-3è mandat du président Alpha Condé va redescendre dans les rues après un bref répit, et ce, en dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19. Une annonce qui secoue les pouvoirs politiques, les ministères de la sécurité et de l’administration du territoire sont en alerte et ont décidé de sévir contre les fauteurs de troubles.