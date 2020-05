Zimbabwe : Google célèbre la mbira, l'instrument de musique traditionnel

À l’occasion de la semaine de la culture au Zimbabwe, Google fait un gros plan sur la mbira, l’instrument national du pays.

Ce 21 mai date du début des festivités, le moteur de recherche participe à la fête à sa manière. Avec un jeu en guise de doodle interactif sur la page d’accueil, Google vous permet de jouer à cet instrument vieux de plus de 1 000 ans.

