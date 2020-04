Coronavirus : au Sénégal, des tests rapides et à moindre coût

Détecter en moins de 10 minutes le coronavirus. Si c’est encore impossible, le rêve est en passe de devenir une réalité au Sénégal.

Et c’est le célèbre Institut Pasteur de Dakar, la capitale, qui est en train d‘élaborer les kits en partenariat avec le laboratoire britannique « Mologic », spécialisé dans les diagnostics rapides pour des pathologies telles que la dengue, le paludisme et Ebola.

Il existe deux types de tests. Le premier à partir des prélèvements sanguins afin d’identifier les traces d’anticorps indiquant que le patient a contracté le coronavirus. Le deuxième par prélèvement nasal afin de détecter la présence du covid-19 dans les voies respiratoires.

Un atout majeur pour freiner la propagation du virus. « Le diagnostic est une arme essentielle dans la lutte contre cette pandémie et, une fois prêt, ce test permettra un diagnostic abordable, plus précis et plus précoce de l’infection, limitant la propagation de la maladie », déclarait récemment le professeur Paul Davis, un responsable de la société Mologic.

Un aspect non moins important : le coût. Le test qui doit sortir sous peu du laboratoire dakarois, devrait revenir à moins de 500 francs CFA (en deçà d’un dollar) l’unité, d’après des autorités sénégalaises. Autrement dit, « 5 à 20 fois moins chers que les tests moléculaires actuels », promet le docteur Cheikh Tidiane Diagne, manager de la plate-forme sénégalaise Diatropix où seront fabriqués les tests.

Un prix accessible « à tous dans un continent pauvre comme le nôtre », se félicite Abou, un commerçant sénégalais résidant à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Le Sénégal entend ainsi produire près de 4 millions de tests par an.

Avec 823 cas de covid-19 pour 296 guérisons, soit 35,96 %, le Sénégal a le plus fort taux de guérison en Afrique. Avec neuf décès soit 1,05 %, c’est l’un des taux de mortalité lié au coronavirus les plus faibles d’Afrique.

Mais pas question de « nous endormir sur nos lauriers, vu la rapide propagation du virus », tempère un responsable.