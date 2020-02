Épouseriez-vous un parfait étranger?

La recherche du véritable amour semble devenir de plus en plus difficile. Sa rareté a poussé certaines personnes à essayer des moyens non-conventionnels pour trouver le trésor du 21e siècle. Alors que certains ont eu recours aux rencontres en ligne, demandant à leurs amis et à leur famille de les aider à trouver “le bon”, d’autres ont fait appel à des entremetteurs.

Des experts en relations amoureuses ont conçu des moyens d’aider ces célibataires à trouver l’amour. Au Kenya par exemple, il existe une application pour les personnes qui ont cherché l’amour par tous les moyens, mais en vain.

Mais l’Afrique du Sud est allée encore plus loin. Ils épousent maintenant des personnes à première vue.Contrairement à d’autres émissions de télé-réalité, il n’y a pas de processus d’audition, mais plutôt des ateliers de jumelage où les potentiels couples sont sélectionnés par des experts de la série télévisée « mariés au premier regard Afrique du Sud », qui est une version de « mariés au premier regard Amérique et Royaume-Uni ».

L’experte en relations publiques Paula Quinsee, qui est l’une des entremetteuses de la série, nous rejoint maintenant par Skype depuis Johannesburg, en Afrique du Sud pour en parler.