Sommet - Royaume-Uni - Afrique : ... Et après ? [Business Africa]

Sommet Royaume-Uni-Afrique sur les investissements, comment est-ce que Londres espère se positionner et renforcer ses liens économiques avec le continent.

C’est l’un des sommets de tous les challenges entre la Grande-Bretagne et l’Afrique dans une optique post-Brexit.

Une quinzaine de chef-d’Etat et de gouvernement ont pris part cette semaine au tout premier sommet Grande-Bretagne-Afrique principalement axé sur l’accroissement du commerce et les investissements notamment dans l‘énergie et les villes durables.

Londres, dont les investissements ont atteints les 50 milliards de dollars en 2018, a annoncé des accords commerciaux d’environ 8 milliards de dollars entre les entreprises britanniques et africaines.

Les enjeux de ce tout premier sommet anglo-africain avec Maurice Simo Djom, spécialiste de l’intelligence économique et auteur de l‘œuvre ‘‘La guerre économique, en ligne depuis Yaoundé la capitale politique du Cameroun.