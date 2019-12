Rwanda : l'opposante Victoire Ingabire empêchée de sortir du pays

Au Rwanda, Victoire Ingabire, une des grandes figures de l’opposition déclare s‘être vue refuser l’autorisation de s’envoler pour Madrid où elle était attendue pour recevoir un prix en matière des droits de l’homme.

C’est finalement par visioconférence que Victoire Ingabire a suivi jeudi soir la cérémonie de remise du Prix international des droits de l’homme décerné à son parti Forces démocratiques unifiées (FDU-Inkingi non reconnu par Kigali) par l’Association des droits de l’homme d’Espagne (APDHE).

L’opposante a été interdite de s’envoler pour la capitale espagnole par les autorités de son pays, malgré la demande d’autorisation de voyager introduite au ministère de la Justice.

Pour Ingabire, c’est la preuve que le Rwanda ne respecte toujours pas les droits humains. « Le Rwanda est loin de respecter les droits de l’homme, comme la liberté d’expression et d’affiliation politique. Pour cela, l’opposition en paie le prix. Nous avons des personnes qui ont été tuées, des personnes enlevées et des personnes emprisonnées pour leurs droits. Ne pas être à Madrid pour recevoir le prix est la preuve de ce que je dis », a confié l’opposante à BBC.