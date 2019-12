Soldats burundais tués : une équipe de la CIRGL pour des vérifications

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) veut comprendre les circonstances de l’incident qui s’est produit dans une position de l’armée burundaise en novembre dernier.

L’organisation a ainsi délégué mardi une équipe au Burundi. Comme on peut lire dans l’ordre de mission établi le 1er décembre par le colonel Léon Mahoungou, commandant du mécanisme de vérification élargie de la CIRGL.

Au cours de cette mission qui a débuté mardi pour s’achever le 10 décembre, la délégation se rendra à Kibira, vers la frontière avec le Rwanda.