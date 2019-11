Burundi : l'opposant Agathon Rwasa dénonce des manigances visant à écarter son parti avant les élections

Quelques mois avant l‘élection présidentielle de 2020 au Burundi, le principal dirigeant de l’opposition, Agathon Rwasa, dénonce des “arrangements” visant à “se débarrasser” de son parti, le Conseil national de la liberté.

Il a en outre dissipé les rumeurs de départ en exil après les actes d’intimidation du gouvernement à l’encontre des membres et des partisans de l’opposition.

“Est-ce que vous me demandez si j’exile ou si je vais me cacher ? Non, je ne le suis pas. Allez leur dire qu’il n’est pas question de partir en exil,” a-t-il déclaré.

Selon Human Rights Watch, l’intimidation de présumés partisans de l’opposition sévit depuis le référendum constitutionnel de mai dernier et le nombre de violations a augmenté depuis l’enregistrement du CNR en février pour le vote, selon Human Rights Watch.