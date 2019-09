Inde : une femme de 73 ans donne naissance à des jumelles

Vous vous demandiez si les miracles existent vraiment ? Mangayamma Yaramati, 73 ans, et son mari, Sitarama Rajarao, 82 ans, n’hésiteront pas à vous répondre par l’affirmative. Après des années d’attente, la septuagénaire a réussi à donner naissance à des jumelles. Elle et les enfants se trouvent en parfaite santé.

L’accouchement est survenu par césarienne, jeudi dans un hôpital dans le sud de l’Inde. La fin d’une longue période d’attente, mais surtout de stigmatisation et de préjugés alors que les deux parents étaient incapables de procréer. « Ils m’appelaient la femme stérile », a confié à BBC Telegu la nouvelle maman. « Nous avons essayé plusieurs fois et avons consulté de nombreux médecins. C’est donc la période la plus heureuse de ma vie », s’est-elle réjouie.

À en croire Uma Shankar, le médecin qui a suivi la grossesse, la science a joué une grande part dans cette portion de bonheur. La patiente étant entrée en période de ménopause il y a maintenant 25 ans, il a fallu prélever un ovule chez un donneur et la fertiliser avec le sperme de Rajarao, son époux. Enceinte dès janvier, Mangayamma Yaramati a donc été suivie de près par une équipe médicale.

« Pendant le traitement, nous avons eu trois groupes de médecins : l’un s’occupait de sa santé en général, l’autre de son état nutritionnel et l’autre de sa grossesse. Ces trois zones ont été surveillées chaque jour », a ajouté le médecin.

Née en 1946 selon son acte de naissance, Mangayamma Yaramati pourrait devenir la femme la plus âgée à concevoir. En 2016, une autre femme indienne, Daljinder Kaur, aurait 72 ans lorsqu’elle a donné naissance à un garçon.

Pour l’heure, la nouvelle maman n’a que faire des records en la matière. Elle voudrait bien profiter des moments qui lui sont offerts avec sa famille.