Appel à la levée des "entraves" au bon fonctionnement des ONG en RDC

Une coalition d’organisations congolaises a appelé le président Félix Tshisekedi à lever les “entraves” au bon fonctionnement des organisations humanitaires en République démocratique du Congo, notamment leur non reconnaissance légale, dans une lettre consultée mardi par l’AFP.

Parmi les entraves figurent les “ordonnances présidentielles de fonctionnement” en vertu desquelles “la quasi-totalité des ONG attendent depuis plus de vingt ans la reconnaissance légale de leur action par l’État congolais”, écrivent les signataires.

La coalition est constituée de cinq regroupements d’associations qui revendiquent 375 membres (ONG).

Par ailleurs, “la difficile obtention et le caractère dispendieux des visas pour les personnels internationaux des organisations entravent le déploiement des équipes et (ont un impact négatif sur) les budgets humanitaires”, note la coalition.

Pour ces militants, “l’environnement réglementaire en RDC ne favorise pas le développement de l’action humanitaire”.

Ils estiment néanmoins que “ces barrières peuvent être levées” sous le régime de M. Tshisekedi, issu de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, parti historique de l’opposition).

“Grave crise humanitaire”

Avec ses “12,8 millions de personnes dans le besoin d’une assistance humanitaire”, la RDC est considérée comme le théâtre de la troisième plus grave crise humanitaire de la planète, rappelle la coalition, relayant les estimations de l’ONU pour l’année 2019.

Des épidémies d’Ebola, de rougeole et de choléra sont signalées dans le pays. Plusieurs personnes ont par ailleurs quitté leur domicile en raison de l’insécurité liée à la présence de plusieurs dizaines de groupes armées dans la partie est du pays.

Les ONG signataires de la lettre adressée au président sont basées dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu (est), au Tanganyika (sud-est) où un conflit meurtrier entre les pygmées et les bantous sévit depuis plusieurs années et au Kasaï (centre). Cette dernière région a été le théâtre de violences entre les forces de sécurité et des miliciens entre 2016-2017.

Le service de communication de la présidence a affirmé à l’AFP que cette “lettre a été effectivement déposée, mais (que) la réponse n’est pas automatique”. M. Tshisekedi dirige la RDC depuis janvier dernier.

AFP