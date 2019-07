Éthiopie : plus de 350 arbres plantés en une journée

En Éthiopie, plus de 350 millions d’arbres ont été plantés la journée du lundi, ont annoncé les autorités d’Addis-Abeba qui font état d’un record mondial.

Un Getahun Mekuria plongé dans une indicible joie. Le ministre éthiopien en charge de l’innovation et de la technologie avait toutes les raisons d‘éprouver en ce lundi 29 juillet.

Ce jour où les Éthiopiens ont planté plus de 350 millions d’arbres, alors qu’il était prévu qu’ils n’en planteraient que 200 millions. Donc un record qui mérite d‘être salué selon les plus hautes autorités du pays.

« Aujourd’hui, l‘Éthiopie a battu le record en plantant plus de 350 millions d’arbres en une journée », s’est félicité le Premier ministre. Lui qui a lancé en fin mai dernier l’initiative « 4 milliards d’arbres ».

En attendant la fin du projet prévue en octobre prochain, plus de 2,6 milliards d’arbres ont été plantés dans presque toutes les régions, ainsi que l’a déclaré le ministre de l’Agriculture, Omer Hussein.

Selon Farm Africa, une organisation qui s’occupe de la gestion des forêts en Éthiopie, moins de 4 % des terres du pays sont boisées, ce qui n’est pas sans conséquences. En 2017, plus de 2 millions de bêtes sont mortes en Éthiopie du fait de la sécheresse à cause de la rareté des pluies.

Il s’agit donc pour Abiy Ahmed, de « verdir » toute l‘Éthiopie. Une Éthiopie régulièrement en proie à la sécheresse, conséquence surtout du dérèglement climatique à travers le monde.

« Bien que ce boisement ne résolve pas totalement les problèmes liés au changement climatique, il permettra néanmoins d’amoindrir ou d’atténuer des catastrophes naturelles », avait écrit un site local.