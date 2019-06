Madagascar : la ''Karenjy'', l'automobile faite maison

La Karenjy, avec son look distinctif, est la seule voiture fabriquée à Madagascar et l’une des rares automobiles fabriquée en Afrique.

Sur les routes d’Antananarivo la capitale malgache, il est difficile de rater cette voiture au look distinctif. Elle est conçue pour les Malgaches et par les Malgaches. Tahiry Rakotoarimanana est chauffeur pour DHL.

‘‘Nous achetons des produits malgaches pour soutenir les entreprises malgaches. Cette voiture est facile à entretenir, car elle est équipée d’un moteur Peugeot. Il n’est donc pas difficile de trouver des pièces, car nous pouvons les acheter dans de nombreux magasins. “

"Pour moi, je suis fière en tant que Malgache, en tant que femme (...). J'aime mon travail, surtout quand je vois le châssis. Je suis fière d'être celle qui a construit la Mazana. Je suis heureuse quand je vois mon travail dans les rues de Madagascar. "

Seule pièce importée, le moteur…Le châssis, la carrosserie et l’électronique sont tous fabriqués et assemblés à Madagascar. La voiture est également adaptée aux mauvaises conditions de la route et à d’autres problèmes locaux.

“Il est très léger, facile à pousser, c’est un 4 × 4. Le pare-brise est très droit et cela tient à l’effet de serre provoqué par la chaleur. Les hautes fenêtres assurent la sécurité et le capot incliné la visibilité. Tout a été Conçu pour être fonctionnel. Au début, personne n’avait confiance. Même nos fournisseurs nous ont dit que nous étions fous. Fabriquer des voitures en Afrique avec des personnes sans qualification est tout à fait impossible.” Déclare Luc Ronssin, responsable de l’entreprise solidaire ‘Le Relais’ .

Fermée en 1991 après onze ans de fonctionnement, l’usine de Karenjy a rouvert ses portes en 2009. Ici, près de 60 personnes dont 6 femmes sont employées dans cette entreprise sociale, pour une production d’environ trois voitures par mois.

Il y a 30 ans, une motoneige Karenjy a été créée spécialement pour la visite de Jean Paul II à Madagascar. La société espère reprendre cette voie une fois de plus lors de la visite du pape François au mois de septembre.

Depuis 2009, seulement 140 Karenjy ont été fabriquées, adaptées aux demandes d’un client pour environ 15 000 euros.

