Gare aux excédents de bagages! [ Travel ]

La période estivale a bel et bien commencé, on se prépare à prendre le cap en famille ou seul… mais dans cette phase des vacances, les dépenses liées au voyage peuvent vite s’accumuler,d’autant plus que les compagnies aériennes facturent le moindre bagage de trop.

Se présenter au comptoir d’enregistrement avec ses valises peut porter des coups durs au porte-feuille surtout en cas d’excédents de bagages. Une situation gênante qui parfois nous oblige à trier nos effets ou même à les abandonner.

L’achat d’un billet donne à chaque voyageur la possibilité d’embarquer jusqu‘à environ 40 kg d’effets personnels ou de marchandises dans la soute d’un avion. Précisons que les prix des excédents varient selon les compagnies aériennes.

Alors, peser vos bagages avant de partir à l’aéroport, cela vous permettra non seulement de connaître leur poids, mais aussi le montant que vous devriez débourser une fois sur place.

Dans ce programme, Mme Vinèle Mouyabi, opératrice de voyage à Pointe-Noire et Responsable de l’agence de voyage Peep Away nous dévoile quelques conseils pour éviter les excédents de voyage.