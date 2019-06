JED 2019 : réduire les inégalités en Afrique

Le continent africain a toujours été considéré comme la mère de toutes les inégalités. Lors des Journées européennes du développement à Bruxelles, en Belgique, des experts ont tenté d’examiner les inégalités auxquelles le continent est confronté. Proposer des idées et des solutions pour résoudre le problème.

“Je crois que les gouvernements doivent être encore plus proches des citoyens car, une fois élus, nous devons les écouter afin de trouver ensemble des solutions à ces inégalités. Je ne pense pas que les gouvernements se contentent de décrets pour résoudre des problèmes qu’ils connaissent imparfaitement. Il est donc essentiel qu’il y ait une participation populaire. Et le gouvernement, comme on dit en anglais, doit avoir le devoir de rendre des comptes.”, a déclaré Joseph Owona Kono, président d’Afruiba.

Tout comme le monde, l’Afrique est confrontée à différentes formes d’inégalités. Le panel s’est principalement concentré sur les inégalités agricoles et celle liées à la question du genre ; Mais les collectivités locales et régionales peuvent-elles y apporter des solutions?

“L’Afrique est actuellement le continent qui renferme davanatge des jeunes au monde. Et une grande partie de la croissance de la population internationale qui va se produire jusqu’en 2030 est en fait principalement concentrée en Afrique. Nous avons donc la capacité d’utiliser à la fois le capital humain et les ressources naturelles dont nous disposons pour nous attaquer à nos problèmes en tant que continent’‘, souligne Aaron Atimpe, jeune leader du Ghana.

Des idées ont été partagées, des solutions ont été trouvées et continuent de faire partie de la mise en œuvre. L’Afrique ne peut qu’espérer une réduction des inéglités.