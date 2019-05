Gambie-Justice : deux généraux proches de Yahya Jammeh acquittés

C’est un ouf de soulagement pour deux anciens responsables de la garde rapprochée de l’ancien président gambien Yaya Jammeh. La cour martiale de Banjul a déclaré non coupables, les généraux Umpa Mendy et Ansumana Tamba.

Ils avaient été accusés de désertion après avoir quitté la Gambie avec Yahya Jammeh en janvier 2017, avant de rentrer au pays un an plus tard.

“J’assure seulement à tous les Gambiens que je suis aujourd’hui plus disposé que jamais à servir ma nation et à vivre ma vie pour cette nation, pour sa sécurité et pour le développement de cette nation”, a déclaré Ansumana Tamba.

Les généraux Ansumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Umpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier, peu après leur retour de Guinée équatoriale.

La balle est à présent dans le camp du chef d‘état-major de l’armée qui devrait se prononcer sur ce verdict.