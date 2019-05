Cameroun : à la recherche de l'enseignant décapité en zone anglophone

Au Cameroun, les recherches vont être menées en vue de retrouver le corps de l’enseignant décapité lundi en zone anglophone, promettent les autorités locales de la région du Nord-Ouest.

Les assassins d’Olivier Wountai Vondou bientôt dans la gibecière des forces de sécurité camerounaises. C’est en tout cas l’assurance que l’on pourrait avoir vu la détermination affichée par les autorités de la région du Nord-Ouest anglophone dont le guverneur Adolphe Lele Lafrique.

Dans un communiqué de presse rendu public mercredi et publié par la journaliste Mimi Mefo sur sa page Twitter, Lele Lafrique a déclaré que des enquêtes sont en cours afin de débusquer ces meurtriers.

NW Governor says investigations on to retrieve body parts of beheaded teacher

North West governor, Adolphe Lele L'Afrique has clarified rumours pertaining to the head found at mobile Nkwen yesterday. pic.twitter.com/ixuYDmZlxK