Violences sexuelles : La parole aux survivantes [Inspire Africa]

Il y a quelques jours, Inspire Africa était au Luxembourg à l’occasion de la première édition du forum Stand, Speak, Rise up pour la fin des violences sexuelles dans les environnements fragiles. Une plateforme conçue “pour mettre en relation décideurs et survivants” et contribuer à trouver des solutions innovantes et durables à ce fléau.

Tous les détails de cet événement où ce sont les victimes de violences sexuelles – qui ont transformé leur traumatisme en lutte contre l’impunité – qui occupent le devant de la scène.