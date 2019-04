Le Bayern - Dortmund, choc décisif pour le titre

C’est le choc du week-end en Allemagne. Deuxième avec deux points de retard, le Bayern de Munich reçoit samedi le leader de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, pour un match qui pourrait être décisif pour le titre.

C’est bien plus qu’un simple match. Il n’en a d’ailleurs jamais été question lorsque l’affiche oppose les deux grands rivaux du championnat allemand : le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Le choc de ce samedi s’annonce d’autant plus explosif que le champion d’Allemagne en titre reçoit en dauphin son vieux rival qui compte deux points d’avance au classement. Un retard qui place le club bavarois dans l’obligation de gagner pour repasser devant ou de ne pas perdre au risque de voir le BVB prendre le large en tête de la Bundesliga.

Pour son entraîneur Niko Kovac, il faudra donc rester concentrer et surtout rester solide derrière jusqu’au bout. « Dans un match aussi important, notre défense doit être à son meilleur niveau. Dortmund fera de même et nous devons y parvenir. La forme que nous avons et une certaine chance seront également décisifs, mais nous ne voulons pas compter dessus. Nous voulons nous assurer de démontrer notre force maximale à 100 %. Nous voulons gagner ce match, peu importe comment. Je veux gagner le match, l‘équipe et le club, les fans veulent gagner. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver à domicile. »

Le BVB veut jouer le match parfait

Du côté du Borussia, pas question non plus de laisser passer une opportunité de se rapprocher davantage du titre. Ce qui, aux yeux de l’entraîneur Lucien Favre, passe par un match parfait. « Bien sûr, c’est un peu spécial, également à cause de l’affiche. C’est le Bayern contre Dortmund. Bien sûr, c’est quelque chose de spécial, mais il y a sept autres matches et c’est le prochain. Comme Michael l’a dit, nous devons réaliser une grosse performance. Il est clair que nous devons tout faire à la perfection si nous voulons gagner. », prévient le technicien français.

Autant de raisons pour espérer une soirée de folie comme à chaque Klassiker. Rendez-vous samedi à 16h30 GMT…