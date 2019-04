L'Éthiopie demande à boeing de revoir son système anti-décrochage MCAS

L‘Éthiopie recommande à Boeing de revoir le système anti-décrochage MCAS du Max 737 mis en cause dans l’accident de l’avion d’Ethiopian Airlines du 10 mars.

Mis en cause dans le crash du Boeing 737 Max d’Ethiopian Airlines, le système de stabilisation doit être revu. Les autorités éthiopiennes ont insisté jeudi, lors de la présentation du rapport préliminaire de l’enquête sur l’accident, pour que l’avionneur américain revoit sa copie. « Étant donné que des vérifications de piqué répétitives et recommandées ont été observées lors de cette enquête préliminaire, il est recommandé que le système de contrôle de vol de l’aéronef associé à la contrôlabilité du vol soit examiné par le constructeur. », a exhorté la ministre éthiopienne des Transports Dagmawit Moges, en conférence de presse.

