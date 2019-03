Africa CEO Forum Awards : Ethiopian Airlines s'envole plus haut vers l'excellence

Ethiopian Airlines a été déclaré « champion d’Afrique 2019 » lors de la 7è édition des Africa CEO Forum Awards qui récompensent les entreprises et entrepreneurs qui contribuent « fortement » à la croissance africaine.

La remise du prix a eu lieu le 25 mars à Kigali au Rwanda, dans le cadre de la 7è édition des Africa CEO Forum Awards. Lesquels, comme depuis aux six dernières éditions ont réuni du 25 au 26 mars des chefs d’entreprise et dirigeants d‘États africains afin d’identifier et récompenser les entreprises et investisseurs dont la contribution à la croissance économique du continent s’est avérée manifeste.

Et l’entreprise dont l‘État éthiopien détient 100 % de part et qui est présente dans une quarantaine de pays africains, doit ce prix à ces nombreux partenariats intra-africains. La compagnie aérienne était en lice pour ce titre avec d’autres mastodontes engagés dans les relations sud-sud comme le groupe malien Azalaï Hôtels, les Marocains banque centrale populaire, Royal air Maroc et le géant panafricain des engrais OCP, le spécialiste des BTP Mota Engil Africa, basé en Afrique du Sud, et le spécialiste du service-client Ison Group, d’origine indienne et basé au Nigeria.

« Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui nous ont soutenus après le tragique accident qui nous est arrivé il y a deux semaines. Nous promettons de continuer le bon travail pour le bien du continent africain », a déclaré M. Tewolde Gebremariam PDG d’Ethiopian Airlines.

Une distinction obtenue au lendemain du crash de son Boeing 737 MAX 8 intervenu le 10 mars dernier, tuant ainsi toutes les 157 personnes à bord.

Autres distinctions

Autre distinction au cours de l‘événement : la nomination de Mohamed el Kettani comme PDG africain de l’année 2019. Le Marocain âgé de 61 ans a investi plus d’un milliard de dollars sur le continent au cours des sept dernières années. Chef de file de la coopération sud-sud, il est à l’origine du développement panafricain de la première banque du Maroc, Attijariwafa Bank.

Les autres Lauréats du sommet des PDG d’Afrique sont Engie Africa, qui s’est démarqué pour le prix « entreprise internationale de l’année ».

L’entreprise est impliquée dans la mise en exploitation de la centrale solaire thermodynamique de Kathu, l’un des plus grands projets d’energie renouvelable en Afrique du Sud.

Les Africa CEO Forum n’ont pas oublié le côté genre. C’est ainsi qu’Access Bank a remporté le prix « Gender Leader » pour avoir facilité l’accès des femmes et des filles aux carrières scientifiques. En mars 2019, la banque nigériane avait annoncé l’acquisition de Diamond Bank pour 235 millions de dollars, créant un nouvel ensemble avec 29 millions de clients.

Le « perturbateur » de l’année

L’entreprise de logistique nigériane Kobo 360 a fait figure « d’outsider », après avoir été nommée « Perturbateur de l’année » pour son succès immédiat dans un secteur où les coûts sont plus élevés en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Le « Uber pour camions » nigérian s’est lancé au Ghana, au Togo et au Kenya.

Pour la septième année consécutive, les Africa CEO Awards 2019 ont eu lieu à Kigali, au Rwanda, pour récompenser les performances exceptionnelles des chefs d’entreprise, des entreprises et des investisseurs en Afrique.