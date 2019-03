Crash d'Ethiopian Airlines : profils de quelques victimes

Le monde de l’aviation frappé depuis dimanche par une énorme catastrophe. Un vol d’Ethiopian Airlines s’est écrasé sur terre faisant 157 victimes issues de 35 nationalités. Retour sur quelques profils de ces victimes.

Ils étaient des diplomates, des professeurs d’université, des étudiants, des médecins, des mères de famille, des hommes d’affaires, des touristes… Tous ont péri dimanche dans le vol du Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines qui assurait la liaison d’Addis-Abeba à Nairobi. Au total, 157 victimes, 35 nationalités à travers le monde concernées. L’Associated Press a retracé les profils de certaines des victimes.

Hussein Swaleh, Kényan

Hussein Swaleh était un ancien secrétaire général de la Fédération kényane de football. Toujours actif dans le milieu du football africain, il s‘était rendu en Egypte vendredi pour travailler comme commissaire de match dans le cadre d’une rencontre de la Ligue africaine des champions. Il rentrait chez lui, à Nairobi, lorsqu’il a été pris au piège du crash. Le club de football kényan Sofopaka a annoncé son décès.

Cedric Asiavugwa, Kényan

À l’université de Georgetown, à Washington, la direction et les amis de Cedric Asiavugwa ne tarissent pas d‘éloges envers lui. Dans un communiqué publié à l’issue du drame, l’université a déclaré que la famille et les amis d’Asiavugwa “se souvenaient de lui comme d’une âme aimable, compatissante et douce, connue pour son sourire admirablement chaleureux et contagieux”.

L‘étudiant en troisième année de droit commercial et économique est né et a grandi à Mombasa, au Kenya. Avant d’aller étudier à Georgetow, il travaillait avec des groupes d’aide aux réfugiés au Zimbabwe, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Il était en route pour Nairobi après le décès de la mère de sa fiancée, a informé l’université dans un communiqué.

Abiodun Oluremi Bashu, Nigérian

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a annoncé la nouvelle du décès d’Abiodun Oluremi Bashu, un diplomate à la retraite. Né en 1951 à Ibadan, capitale de l‘État d’Oyo, au sud-ouest du Nigeria, Abiodun Oluremi Bashu a entamé sa carrière diplomatique en 1976. Après des années d’exercice dans son pays, il a assuré plusieurs missions étrangères, notamment à Vienne (Autriche), à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Téhéran (Iran). Il a également été secrétaire de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au moment de son décès, Bashu était sous contrat avec la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Pius Adesanmi, Nigérian

Pius Adesanmi était professeur à l’Université Carleton à Ottawa, au Canada. Il devait participer à une réunion du Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine à Nairobi. Lauréat du premier Prix Penguin pour la littérature africaine non romanesque en 2010, Pius Adesanmi est l’auteur du recueil d’essais satiriques “Naija No Dey Carry Last”. Diplômé des universités d’Ilorin et d’Ibadan au Nigeria et de l’Université de la Colombie-Britannique, il était également un ancien professeur adjoint de littérature comparée à la Pennsylvania State University puis juste avant son décès, le directeur de l’Institut d’études africaines de Carleton. L’université lui a rendu hommage sur son site internet.

Blanka Hrnko et ses deux enfants, Slovaques

Anton Hrnko, un député du Parlement slovaque a déclaré que son épouse Blanka, son fils Martin et sa fille Michala ont péri dans le crash. Employée pour l’agence de voyage Bubo, Blanka se rendait au Kenya avec ses enfants pour des vacances. Le président Andrej Kiska a présenté ses condoléances au parlementaire Anton Hrnko.

Michael Ryan, Irlandais

Michael Ryan figurait ce dimanche parmi les sept victimes du Programme alimentaire mondial des Nations unies dans la tragédie d’Ethiopian Airlines. Basé à Rome, cet ingénieur et humanitaire connu sous le nom de Mick est le père de deux enfants. Avant de s’engager en Afrique avec le PAM, il a également été au côté des réfugiés rohingya au Bangladesh. Il a aussi aidé les victimes du glissement de terrain au Népal.

Joanna Toole, Britannique

La jeune femme de 36 ans devait participer à Nairobi à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. Son père, Adrian, reste en état de choc. C‘était une femme “très douce et aimante” pour qui le “travail n‘était pas du travail, mais c‘était sa vocation”. “Tout le monde était très fier d’elle et de son travail. Nous sommes toujours en état de choc. Joanna était véritablement l’une de ces personnes sur lesquelles vous n’entendrez jamais rien de mauvais”, a-t-il déclaré au site Web de DevonLive. Joanna Toole vivait dans le comté de Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Liste des pays touchés par la tragédie et le nombre de victimes

Avec Associated Press