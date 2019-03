Gloria, la femme des semi-remorques

C’est toujours avec cette même énergie que Gloria Bouesso démarre sa journée de travail.

Ce parc fait office de salle de réunion, la responsable livraison donne des directives à ses chefs chauffeurs. En tout, ce sont 144 personnes, exclusivement des hommes dont l‘âge varie entre 26 et 58 ans qu’elle oriente et dirige avec pour tâche primordiale la gestion du parc automobile.

“Personnellement c’est de rendre grâce à Dieu, avant d’arriver et ma journée professionnelle commence aux alentours de 6h30, à cette heure je requiers tous mes collaborateurs- chef chauffeurs en particulier on fait le point des différents camions, ce que nous avons dans le parc comme vous pouvez le voir, nous avons pour mandat de fournir a peu près des camions pour une livraison urbaine et pour des livraisons portuaires” souligne Gloria Buesso, Responsable livraison à Bolloré.

Dans ce milieu portuaire, Gloria Bouesso est une touche-à-tout, de la livraison, à la logistique en passant par la manutention, elle a engrangé des connaissances dans ces secteurs. Son parcours professionnel, et surtout ses exploits réalisés en tant que contrôleur de gestion ont réussi a la hisser au poste de responsable de livraison.

“Je pense qu’il me trouve crédible parce que vu mon parcours, ils sont tous conscients que j’ai d’abord été contrôleur de gestion opérationnel, ici, la maîtrise des charges dans ce port je les maitrise, en réalité mon expérience à bolloré depuis 2013 a fait preuve” soutient Gloria Bouesso, Responsable livraison à Bolloré.

Seule femme et responsable dans son service, Gloria Bouesso opte pour un management participatif. Sa méthode, mettre chacun devant ses responsabilités. Sa touche force l’admiration et le respect.

“Elle est très battante, très vigilante et très exigeante en ce qui concerne le travail, elle aime le travail bien fait et bien soigné, et nous aussi, on écoute ses conseils et on va l’accompagner afin que ce service fasse plus que celui qu’elle a précédé” lance un chauffeur de semi-remorques.

En Franchissant avec succès chacune des étapes dans ce milieu considéré comme l’apanage des hommes, la trentenaire a fini par s’imposer naturellement et voit dans cette mixité, un atout pour les entreprises. Finalement, cette jeune dame est la preuve de ce que gravir les échelons dans son secteur d’activité est une question de capacité. Peu importe le sexe.