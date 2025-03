USA : Trump fait déclassifier d'autres documents sur l'assassinat de JFK

Le président américain Donald Trump a déclaré que les dossiers relatifs à l'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 seraient rendus publics mardi sans aucune expurgation, concrétisant ainsi une promesse qu'il avait faite pendant sa campagne.

M. Trump a déclaré lundi à la presse que son administration allait rendre publics 80 000 dossiers, sans que l'on sache exactement combien d'entre eux se trouvent parmi les millions de pages déjà rendues publiques.

"Nous avons une énorme quantité de papier. Vous avez beaucoup de lecture", a déclaré M. Trump lors de son passage au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington. Il a également déclaré qu'il ne pensait pas que quoi que ce soit serait expurgé des dossiers. "J'ai dit : N'expurgez rien. Vous ne pouvez pas expurger", a-t-il déclaré.

Beaucoup de ceux qui ont étudié les documents publiés jusqu'à présent par le gouvernement estiment que le public ne devrait pas s'attendre à des révélations fracassantes, mais les détails liés à l'assassinat et aux événements qui l'ont entouré suscitent toujours un vif intérêt.

L'ordre de Trump

Peu après avoir prêté serment, Donald Trump a ordonné la publication des derniers dossiers classifiés relatifs à l'assassinat, qui a donné lieu à d'innombrables théories du complot.

Il a demandé au directeur national du renseignement et au procureur général d'élaborer un plan de divulgation des dossiers. Le décret vise également à déclassifier les dossiers fédéraux restants relatifs aux assassinats du sénateur Robert F. Kennedy et du révérend Martin Luther King Jr. en 1968.

Après avoir signé le décret, M. Trump a remis le stylo à un assistant et a demandé qu'il soit remis à Robert F. Kennedy Jr, le principal responsable de la Santé de l'administration Trump. Il est le neveu de John F. Kennedy et le fils de Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy Jr, dont l'activisme anti-vaccins l'a éloigné d'une grande partie de sa famille, a déclaré qu'il n'était pas convaincu qu'un tireur isolé était le seul responsable de l'assassinat de son oncle.

22 novembre 1963

Lorsque l'avion Air Force One transportant JFK et la Première dame Jacqueline Kennedy atterrit à Dallas, il est accueilli par un ciel dégagé et une foule enthousiaste. Une campagne de réélection se profilant à l'horizon l'année suivante, ils se sont rendus au Texas pour un voyage d'ajustement politique.

Mais alors que le cortège termine son parcours dans le centre-ville, des coups de feu retentissent dans l'immeuble du Texas School Book Depository. La police a arrêté Lee Harvey Oswald, âgé de 24 ans, qui s'était placé en position de tireur d'élite au sixième étage. Deux jours plus tard, Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit, tire mortellement sur Oswald lors d'un transfert en prison.

Un an après l'assassinat, la commission Warren, créée par le président Lyndon B. Johnson pour enquêter, a conclu qu'Oswald avait agi seul et qu'il n'y avait aucune preuve de conspiration. Mais cela n'a pas empêché l'éclosion d'une multitude de théories alternatives au fil des décennies.

Les dossiers JFK

Au début des années 1990, le gouvernement fédéral a ordonné que tous les documents relatifs à l'assassinat soient conservés dans une collection unique au sein de la National Archives and Records Administration. La collection de plus de 5 millions de pages de documents devait être ouverte avant 2017, sauf exceptions désignées par le président.

M. Trump, qui a entamé son premier mandat en 2017, avait déclaré qu'il autoriserait la publication de tous les dossiers restants, mais il en a finalement retenu une partie en raison de ce qu'il a appelé le préjudice potentiel pour la sécurité nationale. Et bien que les dossiers aient continué à être divulgués sous l'administration du président Joe Biden, certains restent invisibles.

Les chercheurs estiment qu'environ 3 000 dossiers n'ont pas été divulgués, que ce soit en totalité ou en partie.

Le mois dernier, le FBI a déclaré avoir découvert environ 2 400 nouveaux documents liés à l'assassinat. L'agence a alors indiqué qu'elle s'employait à transférer ces documents aux Archives nationales afin qu'ils soient inclus dans le processus de déclassification.

Il reste encore quelques documents dans la collection JFK que les chercheurs ne croient pas que le président sera en mesure de divulguer. Environ 500 documents, dont des déclarations d'impôts, n'étaient pas soumis à l'obligation de divulgation de 2017.

Ce qui a été appris

Certains des documents déjà divulgués ont fourni des détails sur la manière dont les services de renseignement fonctionnaient à l'époque, notamment des câbles et des mémos de la CIA évoquant les visites d'Oswald aux ambassades soviétique et cubaine lors d'un voyage à Mexico quelques semaines avant l'assassinat. L'ancien marine avait déjà fait défection en Union soviétique avant de rentrer chez lui au Texas.

Une note de la CIA décrit comment Oswald a téléphoné à l'ambassade soviétique alors qu'il se trouvait à Mexico pour demander un visa afin de se rendre en Union soviétique. Il s'est également rendu à l'ambassade de Cuba, apparemment intéressé par un visa de voyage qui lui permettrait de se rendre à Cuba et d'y attendre un visa soviétique. Le 3 octobre, plus d'un mois avant l'assassinat, il est rentré aux États-Unis en voiture en passant par un point de passage à la frontière du Texas.

Une autre note, datée du lendemain de l'assassinat de Kennedy, indique que, selon un appel téléphonique intercepté à Mexico, Oswald a communiqué avec un officier du KGB alors qu'il se trouvait à l'ambassade soviétique en septembre.

Selon les chercheurs, ces documents ont également contribué à la compréhension de cette période de la guerre froide.