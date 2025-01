Maroc : vers l'Inscription du Caftan au Patrimoine Immatériel de l'UNESCO

Le Maroc travaille activement pour inscrire le "caftan" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, à l'instar d'autres éléments culturels comme l'art Gnawa, le couscous et la Tbourida. Ce vêtement traditionnel, réputé pour ses tissus luxueux, ses broderies complexes et son importance culturelle, sera examiné lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en Bulgarie cette année.

À Salé, Sahar El Maazouzi, créatrice de mode, dirige une entreprise familiale spécialisée dans la vente de robes traditionnelles marocaines. Le magasin propose des caftans, des vêtements qui revêtent une grande signification culturelle au Maroc.

Le caftan se décline sous diverses formes, couleurs et designs, porté lors de célébrations.

« Le caftan marocain est un costume traditionnel officiel, porté par les hommes, les femmes et les enfants, avec des variantes comme la Djellaba, le Qamis, la Gandoura, ainsi que le caftan en une pièce, la Takchita en deux pièces, et le caftan de la mariée qui peut comporter trois ou quatre pièces », explique Sahar.

Le caftan a évolué au fil des siècles, reflet des transformations culturelles et sociétales du Maroc. Autrefois porté principalement par les hommes, ce costume a été adopté par les femmes, ce qui l’a propulsé au rang d'icône de l'élégance féminine marocaine.

L'historien Mohamed Es-semmar précise : « À partir du XIXe siècle, le caftan est réservé aux femmes, et aujourd’hui, les hommes ne le portent plus du tout. »

Les caftans exposés dans la boutique de Sahar, sont conçus pour toutes les saisons et occasions. Chaque pièce est réalisée à la main, après avoir choisi le tissu et pris les mesures du client. Sahar précise : « Nous choisissons les fils de soie ou de Skalli (fil marocain), la forme de la Sfifa (cordon marocain), puis les pierres et le type de broderie avant de coudre les différentes pièces du caftan. »

Les couturières, dans une autre pièce, travaillent sur des machines à broderie avec des fils Skalli. Le design du caftan a évolué pour suivre les tendances de la mode, mais le caractère traditionnel reste intact grâce à la Sfifa, au Skalli et à la broderie faite à la main.

La demande de caftans est particulièrement forte lors des mariages et des fêtes religieuses, mais ce vêtement reste recherché tout au long de l'année. « Les femmes marocaines portent toujours le caftan, même à la maison pour recevoir des invités ou en famille », ajoute Sahar.

Hanane, cliente du magasin, vient acheter une Takchita pour un mariage. « Nous avons hérité du caftan marocain par nos ancêtres, nous ne pouvons pas l’abandonner, même avec l’apparition de nouveaux modèles. Le caftan traditionnel reste l’original », affirme-t-elle.

Le Maroc prévoit d’inscrire le caftan en 2025 comme élément du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Mohamed Es-semmar ajoute : « Le caftan marocain se distingue par un aspect unique, ce qui justifie l’initiative du Maroc d’en faire un patrimoine immatériel de l’humanité. » Cette inscription contribuerait à protéger cet héritage et à le faire connaître dans le monde entier.