La Côte d'Ivoire demande le retrait des forces françaises

Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire.

Mardi , lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé.

Ce retrait sera suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de Marine de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier, avec un nouveau nom attribué à l'unité.

Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale du pays.

Cette annonce intervient moins de deux mois après les déclarations de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, qui affirmait qu'il n'y avait pas de "demande de départ" des troupes françaises de la part des chefs d'État africains.

Dissous pendant la crise et l’opération Licorne, le 43e BIMA avait été rétabli en 2016, après la fin de la crise.

La Côte d'Ivoire est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à expulser des troupes françaises, suivant ainsi l'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En novembre dernier, à quelques heures d'intervalle, le Sénégal et le Tchad ont également annoncé le départ des soldats français de leur territoire, marquant un tournant dans les relations militaires entre la France et certains pays africains.