Corée du Sud : incertitude sur la cause du crash de l’avion de Jeju Air

Dimanche matin, un avion de la compagnie Jeju Air, le vol 7C2216, s’est écrasé à l’aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, après une tentative d'atterrissage ratée.

L'appareil, en provenance de Bangkok, a quitté la piste et percuté un mur extérieur de l'aéroport, provoquant une violente explosion et un incendie dévastateur.

Le vol transportait 181 personnes, dont 173 Sud-Coréens, deux Thaïlandais et six membres d’équipage. Selon les autorités locales, au moins 167 personnes sont confirmées mortes, avec seulement deux survivants, un homme de 33 ans et une femme de 25 ans, tous deux membres d’équipage. L’incendie a été maîtrisé après 43 minutes de lutte, mais le fuselage de l’avion a été largement détruit, rendant difficile l'identification des victimes.

Les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du crash, mais l'incertitude demeure. Si certains rapports évoquent une défaillance du train d’atterrissage après une première tentative d'atterrissage infructueuse, une autre théorie suggère qu'une collision avec un oiseau pourrait être à l’origine de la panne du train d'atterrissage, ce qui a entraîné la tentative de poser l'avion sur le ventre, avant que celui-ci ne dérape et percute le mur.

Les boîtes noires ont été récupérées et les enquêteurs poursuivent leur travail, dans l'espoir de lever le voile sur ce drame. Le ministère sud-coréen des Transports a déclaré qu'il faudra du temps pour mener une enquête approfondie, étant donné l’état de l’avion après l'impact.

Le crash de cet avion soulève également des questions sur la sécurité aérienne, alors que la Corée du Sud, comme de nombreux autres pays, a connu ces dernières années une série de catastrophes aériennes et d'incidents graves. Les autorités, tout en exprimant leur tristesse et leur solidarité avec les familles des victimes, appellent à une coopération internationale pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce tragique accident.